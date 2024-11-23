Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу по УДО

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвокат Вадима Трифонова.
По его словам, Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, которое было принято Кировским районный судом Томска.
В октябре 2022 года Вишневский был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 млн рублей за взятку, которую он дал бывшему руководителю Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. После апелляционный суд увеличил штраф до 70 млн.
Вишневский стал десятым из 15 осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне», которые уже вышли на свободу. Начиная с июня прошлого года, также из колоний вышли бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, глава и сотрудник компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, пожарный Андрей Бурсин, экс-главный госпожинспектор города Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора региона Светлана Шенгерей, а также экс-глава Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.
25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.
Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области сообщала, что адвокаты Комковой, которая в настоящее время отбывает наказание, ходатайствует о ее освобождении из-за болезни.
До этого стало известно, что в Дорогомиловский районный суд Москвы поступили исковые заявления от родственников погибших в «Зимней вишне». Уточнялось, что иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС РФ и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».