В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погодных условий. 23 ноября в республике прогнозируется мокрый снег, гололед и порывистый ветер.
По прогнозу синоптиков Башгидромета, в субботу, 23 ноября, ожидаются осадки — ночью по северу до умеренных. В отдельных районах гололед, ночью по северу налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха будет колебаться от 10 ночью до днем −2,+3°.
24 ноября пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, по юго-востоку до −10°, днем −1,+4°.
25 ноября также ожидается сухим. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −2,-7°, по юго-востоку до −12°, днем −3,+2°.