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В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погодных условий

23 ноября в республике прогнозируется мокрый снег, гололед и порывистый ветер.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 93% 741 мм рт. ст. +4°

В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погодных условий. 23 ноября в республике прогнозируется мокрый снег, гололед и порывистый ветер.

По прогнозу синоптиков Башгидромета, в субботу, 23 ноября, ожидаются осадки — ночью по северу до умеренных. В отдельных районах гололед, ночью по северу налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха будет колебаться от 10 ночью до днем −2,+3°.

24 ноября пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, по юго-востоку до −10°, днем −1,+4°.

25 ноября также ожидается сухим. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −2,-7°, по юго-востоку до −12°, днем −3,+2°.