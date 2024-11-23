В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погодных условий

По прогнозу синоптиков Башгидромета, в субботу, 23 ноября, ожидаются осадки — ночью по северу до умеренных. В отдельных районах гололед, ночью по северу налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха будет колебаться от 10 ночью до днем −2,+3°.