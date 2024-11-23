Мы никакой команде не проигрываем ни по движению, ни по броскам: Виктор Костюченок прокомментировал победу Хабаровского «Амура» в Астане

Наконец-то это произошло, руководство «Сочи» может спать спокойно, их антирекорду ничего не угрожает. Ужасающая болельщиков, да, думаю, и самих игроков хабаровской команды, серия из 14 поражений подряд все-таки прервалась, причем «тигры» сделали все от них зависящее, чтобы не продлевать черную полосу. В столице Казахстана играли самоотверженно, и как результат — сухой матч с тремя заброшенными голами. Конечно, «Барыс» — это не «Спартак» и не питерский СКА, но команда довольно упорная, только недавно (не без помощи «Амура») поднявшаяся с последнего места таблицы и не желающая туда возвращаться.
К тому же астанчане подошли к этому матчу с собственной серией, пусть короткой, но зато победной. До этого они обыграли магнитогорский «Металлург», а еще раньше тот самый ХК «Сочи». Это позволило команде создать необходимый, психологически важный отрыв от последнего места конференции в семь очков. Когда над тобой не висит результат, уже можно думать о хоккее, а не только о том, как не проиграть. Это как раз то, чего не хватает хабаровскому «Амуру». У него пока одна задача — прервать серию поражений, слава богу, шайбы в чужие ворота пошли и большинство заработало. Минус два проклятья.
К решению своей задачи хабаровчане подошли очень ответственно, начав сразу же с давления на чужие ворота. Итог первого периода — 0:0, но в этом в основном заслуга Никиты Бояркина, игравшего в воротах у астанчан. К слову сказать, он только в стартовой двадцатиминутке отразил 13 бросков по своим воротам, вдвое больше, кстати, чем защищающий ворота хабаровчан Виктор Кобозев. Еще шесть блокировали защитники «Барыса». Представляете мощь тигриного натиска? И это при том, что хабаровчане дважды играли в меньшинстве. Неплохие шансы забить имели Александр Гальченюк и Илья Талалуев. Первый вообще в последних матчах «Амура» смотрится очень неплохо, выполняя большую работу на льду.
Как бы то ни было, «Барыс» сдаваться не собирался, но на старте второго периода, пытаясь остановить прорыв к воротам, сфолил Самат Данияр, и «Амур» получил право на буллит, реализовал который Александр Гальченюк. Хабаровчане повели в счете, и, наверное, именно это стало переломным моментом в матче. На 28-й минуте 55-й номер «Амура» оформил дубль, добив шайбу в ворота после броска Владислава Барулина и сейва Никиты Бояркина. Вот тут-то хабаровчане почувствовали вкус победы и поняли, что смогут взять этот матч. С большим трудом хозяева справлялись с огромным давлением «Амура», практически полностью завладевшим инициативой на площадке.
В третьем периоде астанчане могли выправить ситуацию. Два подряд меньшинства у гостей давали отличную возможность это сделать. Теоретически. На практике «Амур» совсем не собирался отдавать инициативу сопернику, атакуя даже в неполном составе. Все вопросы о победителе в этом матче снял Олег Ли. За пять минут до финальной сирены он получил шайбу от Игната Коротких, прицелился и отправил снаряд в ворота. Бояркин снова не спас. Но если с вопросом, кто победит, сомнений уже не возникало, то вот вопрос, сумеет ли «Амур» сыграть всухую, еще оставался. «Барыс» мог бы снять вратаря, чтобы попытаться забросить хотя бы гол престижа, но не стал этого делать. Итог матча: безоговорочная победа «Амура» со счетом 3:0 и наконец-то прерванная серия поражений.
«Хорошая игра, все довольны, все получили удовольствие от игры, вот именно от командной игры. Вратарь молодец — отыграл на ноль, в нужные моменты подтащил, оставил в игре, и хочу отметить очень хорошую самоотверженность наших ребят — много блокированных бросков и хорошие голы, терпеливые. И все довольны, что прервали эту серию неудач. Где взяли силы? Готовимся, тренируемся, мы никакой команде не проигрываем ни по движению, ни по броскам, просто не могли забить. Сейчас забили. Восстанавливаемся в самолете. Мы привыкшие. Делали ли сегодня акцент на обороне? Мы всегда его делаем, но дело в том, что немножко потеря концентрации и не было взаимовыручки, не страховали друг друга. Поэтому такие легкие голы пропускали. Как настраиваем команду? Разговариваем, есть индивидуальные беседы, все вместе разговариваем, ищем подходы, потому что понятно — это груз такой, эта ответственность перед болельщиками, но надо это переломить через работу, через беседы», — поделился после игры Виктор Костюченок, и. о. главного тренера ХК «Амур».
Наставник астанчан отметил, что его команду подвела несобранность.
«Не хватило концентрации, в некоторых моментах закопались в нападении — получили контратаки. Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил. Бывает, что всю игру держим концентрацию, удар, выполняем черновую работу, а в этом матче моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Но мы обсудим все это, посмотрим моменты и будем готовиться к следующей игре. Ребята — не роботы, это люди, им нужно восстановиться. Играют практически одни и те же хоккеисты. Не хватило концентрации — мы выплеснули эмоции в предыдущей игре с “Металлургом”. Уверенность приходит с каждой игрой, со временем ребята будут терпеть и выстреливать в нужный момент, будет и концентрация. Пока играем так: две выиграли, одну проиграли — дальше посмотрим. Желания выпустить шестого полевого в концовке не было, потому что смысла нет», — оценил матч Галым Мамбеталиев, главный тренер ХК «Барыс».
Победа — это очень хорошо, но теперь «Амуру» предстоит испытание посерьезнее игры в Астане. Матч, выигрыш в котором может снять большинство претензий болельщиков к команде. Хабаровчане летят во Владивосток, где уже в это воскресенье проведут второй раунд Дальневосточного дерби с местным «Адмиралом», традиционно неуступчивым дома. Болеем за наших.
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Потеря концентрации и недоработка моментов: Виктор Костюченок прокомментировал матч хабаровского «Амура» против «Спартака». В этой игре «Амур» пропустил семь шайб и продлил свою серию поражений до 14 матчей.
Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне: наставник хабаровского «Амура» прокомментировал матч в Санкт-Петербурге. Переломным моментом игры стал третий гол «Амура», который не засчитали.