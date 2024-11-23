Мы никакой команде не проигрываем ни по движению, ни по броскам: Виктор Костюченок прокомментировал победу Хабаровского «Амура» в Астане

«Хорошая игра, все довольны, все получили удовольствие от игры, вот именно от командной игры. Вратарь молодец — отыграл на ноль, в нужные моменты подтащил, оставил в игре, и хочу отметить очень хорошую самоотверженность наших ребят — много блокированных бросков и хорошие голы, терпеливые. И все довольны, что прервали эту серию неудач. Где взяли силы? Готовимся, тренируемся, мы никакой команде не проигрываем ни по движению, ни по броскам, просто не могли забить. Сейчас забили. Восстанавливаемся в самолете. Мы привыкшие. Делали ли сегодня акцент на обороне? Мы всегда его делаем, но дело в том, что немножко потеря концентрации и не было взаимовыручки, не страховали друг друга. Поэтому такие легкие голы пропускали. Как настраиваем команду? Разговариваем, есть индивидуальные беседы, все вместе разговариваем, ищем подходы, потому что понятно — это груз такой, эта ответственность перед болельщиками, но надо это переломить через работу, через беседы», — поделился после игры Виктор Костюченок, и. о. главного тренера ХК «Амур».