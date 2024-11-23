Челябинская область в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году

Так, рост тарифов на газ для всех потребителей с 1 июля 2025 года, как ожидается, составит 10,3%, а для предприятий ЖКХ и электроэнергетики — дополнительно на 11% (поскольку с 1 декабря 2023 года именно для них тарифы не повышались). С 1 июля 2026-го тарифы на газ планируется поднять на 4,3%, с 1 июля 2027-го — на 4%. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года, как прогнозируется, вырастут на 12,6%, с 1 июля 2026-го — на 5,2%, с 1 июля 2027-го — на 4%.