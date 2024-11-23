Челябинская область в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году

Челябинская область оказалась в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ: средний индекс 18%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 4,8%.
Больше средний индекс установлен для Пермского края (21,1%), Кемеровской области — Кузбасса (19,8%), Северной Осетии — Алании (19%), в Мордовии — аналогичная цифра, 18%. В Московской области он составит 13,3%, Республике Крым — 11,9%, Татарстане — 17,5%.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКХ c 1 июля 2025 года составит в среднем по стране 11,9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Так, рост тарифов на газ для всех потребителей с 1 июля 2025 года, как ожидается, составит 10,3%, а для предприятий ЖКХ и электроэнергетики — дополнительно на 11% (поскольку с 1 декабря 2023 года именно для них тарифы не повышались). С 1 июля 2026-го тарифы на газ планируется поднять на 4,3%, с 1 июля 2027-го — на 4%. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года, как прогнозируется, вырастут на 12,6%, с 1 июля 2026-го — на 5,2%, с 1 июля 2027-го — на 4%.