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Табельное оружие применили для остановки водителя в Иркутской области

Нарушитель ехал с тонированными стеклами и выключенными фарами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время ночного патрулирования Ангарска внимание правоохранителей привлек автомобиль с тонированными стеклами, который ко всему прочему ехал с выключенными фарами. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Полицейские попытались остановить машину, однако водитель их требования проигнорировал. Пытаясь скрыться от преследования, он грубо нарушал правила дорожного движения. Для остановки авто инспекторы применили огнестрельное оружие, — уточнили в ведомстве.

Левые колеса машины начало спускать, авто остановилось. Водитель пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось, он был в состоянии опьянения.

На него составили семь административных протоколов, машину отправили на специализированную стоянку. Суд назначил наказание в виде штрафов и административного ареста.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска получил условный срок за кражу денег из храма.