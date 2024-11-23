Табельное оружие применили для остановки водителя в Иркутской области

Во время ночного патрулирования Ангарска внимание правоохранителей привлек автомобиль с тонированными стеклами, который ко всему прочему ехал с выключенными фарами. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Полицейские попытались остановить машину, однако водитель их требования проигнорировал. Пытаясь скрыться от преследования, он грубо нарушал правила дорожного движения. Для остановки авто инспекторы применили огнестрельное оружие, — уточнили в ведомстве.
Левые колеса машины начало спускать, авто остановилось. Водитель пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось, он был в состоянии опьянения.
На него составили семь административных протоколов, машину отправили на специализированную стоянку. Суд назначил наказание в виде штрафов и административного ареста.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска получил условный срок за кражу денег из храма.