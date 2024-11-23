Туман прогнозируют на большей части Казахстана

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В Шымкенте ветер восточный порывы 15−20, днем временами 23 м/с. В Туркестане ветер восточный, порывы 15−20, днем — временами 23 м/с.