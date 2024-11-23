Южноуральцам рассказали, какие сюрпризы подготовила погода на предстоящие выходные

Осадки покинут Южный Урал уже в воскресенье. После ночных −7 градусов столбики уличных термометров поднимутся до +4 градусов. Погодную картину в этот день дополнит южный ветер, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. В понедельник осадков тоже не планируется, днём воздух прогреется до −2…+3 градусов.
В региональном центре все эти дни не будет снега. Сегодня температура воздуха будет колебаться от нуля до −2 градусов, а завтра станет чуть теплее, до +1. Первый день новой рабочей недели также порадует отсутствием осадков, а дневная температура воздуха составит −2 градуса. Ещё в этот день подует слабый ветерок.