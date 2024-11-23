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Южноуральцам рассказали, какие сюрпризы подготовила погода на предстоящие выходные

В субботу, 23 ноября, жителям стоит быть готовыми к тому, что Челябинскую область накроет небольшой снег, а на дорогах образуется блестящая корочка льда. Дневная температура воздуха при этом будет колебаться от −3 до +2 градусов. Подробнее о погодной обстановке на ближайшее время рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 93% 741 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

Осадки покинут Южный Урал уже в воскресенье. После ночных −7 градусов столбики уличных термометров поднимутся до +4 градусов. Погодную картину в этот день дополнит южный ветер, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. В понедельник осадков тоже не планируется, днём воздух прогреется до −2…+3 градусов.

В региональном центре все эти дни не будет снега. Сегодня температура воздуха будет колебаться от нуля до −2 градусов, а завтра станет чуть теплее, до +1. Первый день новой рабочей недели также порадует отсутствием осадков, а дневная температура воздуха составит −2 градуса. Ещё в этот день подует слабый ветерок.