Выходные в Башкирии ознаменуются дождем, снегом и гололедом

Озвучен прогноз погоды на выходные в Башкирии. По словам синоптиков, жителей республики ждут несколько неприятных сюрпризов.
Так, в субботу, 23 ноября, пройдут дожди и снег, на дорогах образуется гололед. Ветер в этот день будет порывистый, скорость его будет достигать 17 м/с. Температура воздуха днем поднимется до −2,+3°.
Осадки отступят в воскресенье, 24 ноября, ветер также ослабится. Столбики термометров ночью покажут ночью 0,-5°, по юго-востоку до −10°, днем — −1,+4°.
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