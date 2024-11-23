Автобусные остановки в Ростове могут быть опасны

На днях врио губернатора заставил ростовских чиновников на себе испытать все прелести поездки в городских автобусах. Хотя нет, не все. Ведь общественный транспорт — это не только средство передвижения, но и место его ожидания.
В Ростове автобусные остановки некомфортны и даже опасны для людей: это аквариумы, в которых летом можно свариться, а зимой дать дуба. Собираются ли власти решать эту проблему? Узнал rostov.aif.ru.
«Архитектурный облик» важнее людей?
Жалобы на остановочные павильоны от жителей ростовская мэрия получала регулярно. Кардинально не менялось ничего.
«Как можно было в южном городе сделать остановки с прозрачными стенами и крышами. Как?! Постойте на них летом в пекло, подождите 40 минут автобус — солнечный удар или инсульт почти гарантированы. Или посидите на металлической скамейке зимой. Застудите всё, что ниже и выше пояса, — мочевой пузырь, почки», — уверена жительница Ростова Анна Макарова.
К счастью, до трагедий дело пока не доходило. Пассажиры не самоубийцы, поэтому в жару и морозы ожидают транспорт не в павильоне. Укрываются под соседними деревьями или домами.
«В настоящее время решение о внешнем виде остановочного комплекса принимается в соответствии с основными требованиями к этим конструкциям с учётом архитектурного облика окружающей территории», — отвечали в администрации Ростова-на-Дону.
Почему «архитектурный облик» важнее комфорта и здоровья людей, не поясняли. Но хорошо, если на остановке есть хоть какой-то павильон. Ростовчане давно просят оборудовать конечные остановки на Центральном рынке. Во многих местах здесь только знаки, что это остановка.
«Люди под дождём или в пекло стоят часами ждут эти хвалёные автобусы: № 10 особенно и № 27, которым пользуется большинство живущих на Суворовском», — пишет ростовчанин Евгений Малый.
То же самое с остановками на маршрутах в западном направлении: 34, 34а, 71, 4 и многих других. В марте прошлого года разбило и унесло ветром остановку на ул. 2-я Краснодарская (Аллея роз). Замены павильона жители ждут второй год. Два года мэрия отделывается обещаниями, постоянно перенося сроки.
«Сначала ответили, что отремонтируют в III квартале 2023 года. Потом в IV-м, затем перенесли на этот год. Теперь отвечают, что в 2025-м. Возможно, что и это — очередное враньё», — говорит жительница этого района Юлия Кудлай.
Остановки не раз страдали и от удара стихии: срывало крыши, ломало стены, где-то конструкция просто сложилась.
«Умная» не значит комфортная.
Чиновники тоже обратили внимание на то, что с пунктами ожидания общественного транспорта в Ростове беда.
«Сегодня вместе с заместителем главы Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко проехали на автобусе по 45-му маршруту. Осмотрели прилегающие к остановочным комплексам территории. Отдельно обратили внимание на лавочки, урны, опоры освещения и контейнерные площадки. Отметил, что многие из них требуют ремонта или замены», — сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
А также добавил, что на оперативном совещании этот вопрос рассмотрят и определят ответственные ведомства и источники финансирования на эти работы.
На днях мэрия Ростова заключила концессию на оборудование 450 «умных остановок». Проект обойдётся в почти 515 млн рублей. Первые такие павильоны появятся в ближайшее время, остальные — в течение пяти лет.
Они будут оснащены табло, по которому можно отслеживать движение общественного транспорта, кнопкой речевого устройства для слабовидящих, большим экраном с видами города, социальной рекламой и ещё много чем. Обещают, что скамьи в них будут из дерева. А вот стены, судя по дизайну, по-прежнему из стекла. На месте и широкие щели, в которые потоком затекает вода в дождь…
Кто разрабатывал конструкцию остановочных комплексов и чем руководствовался, неизвестно. Ясно одно: дизайн остановок давно пора пересмотреть и установить павильоны, отвечающие природно-климатическим условиям юга. Но, видимо, ясно это только пассажирам.