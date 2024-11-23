Автобусные остановки в Ростове могут быть опасны

«Как можно было в южном городе сделать остановки с прозрачными стенами и крышами. Как?! Постойте на них летом в пекло, подождите 40 минут автобус — солнечный удар или инсульт почти гарантированы. Или посидите на металлической скамейке зимой. Застудите всё, что ниже и выше пояса, — мочевой пузырь, почки», — уверена жительница Ростова Анна Макарова.