Полицейский рейд проходит в Приморье

Потому приморские полицейские просят «пристегнуть самое дорогое». Водителям вручают памятки и напоминают о правилах перевозки детей. До 7 лет — должны быть специальные удерживающие устройства, от 7 до 11 лет — они же или ремни безопасности. Штраф за нарушение правил перевозки детей — 3 тысячи рублей.