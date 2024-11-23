Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский рейд проходит в Приморье

Рейдовые мероприятия проходят в рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ГУ МВД

В Артемовском городском округе только с начала этого года произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых дети получили травмы различной степени тяжести.

Потому приморские полицейские просят «пристегнуть самое дорогое». Водителям вручают памятки и напоминают о правилах перевозки детей. До 7 лет — должны быть специальные удерживающие устройства, от 7 до 11 лет — они же или ремни безопасности. Штраф за нарушение правил перевозки детей — 3 тысячи рублей.

В ходе рейда было выявлено 6 таких нарушителей, составлены административные протоколы.

ГИБДД