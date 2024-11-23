Полицейский рейд проходит в Приморье

В Артемовском городском округе только с начала этого года произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых дети получили травмы различной степени тяжести.
Потому приморские полицейские просят «пристегнуть самое дорогое». Водителям вручают памятки и напоминают о правилах перевозки детей. До 7 лет — должны быть специальные удерживающие устройства, от 7 до 11 лет — они же или ремни безопасности. Штраф за нарушение правил перевозки детей — 3 тысячи рублей.
В ходе рейда было выявлено 6 таких нарушителей, составлены административные протоколы.