В Челябинске собираются обновить все трамвайные остановки

В прямом эфире, организованном Центром управления регионом, о грядущих изменениях городского пространства рассказал Александр Егоров. По его словам, в следующем году в Челябинске готовится реконструкция трамвайных путей. Пока точно неизвестно, где именно будут проходить работы, но уже составлен список участков дорог, где может начаться ремонт. В него попали части трамвайных путей на улицах Горького, Дзержинского, Кирова, на проспекте Победы, а также переезды на пересечениях Блюхера и Доватора, проспекта Победы с улицами Чичерина и Мологвардейцев. Уже во всю идёт подготовка проектной документации.