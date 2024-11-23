В Челябинске собираются обновить все трамвайные остановки

Информацией о новых мероприятиях по обновлению челябинских улиц поделился замминистра дорожного хозяйства области Александр Егоров. Часть остановок для трамваев уже заменена.
В прямом эфире, организованном Центром управления регионом, о грядущих изменениях городского пространства рассказал Александр Егоров. По его словам, в следующем году в Челябинске готовится реконструкция трамвайных путей. Пока точно неизвестно, где именно будут проходить работы, но уже составлен список участков дорог, где может начаться ремонт. В него попали части трамвайных путей на улицах Горького, Дзержинского, Кирова, на проспекте Победы, а также переезды на пересечениях Блюхера и Доватора, проспекта Победы с улицами Чичерина и Мологвардейцев. Уже во всю идёт подготовка проектной документации.
Масштабного ремонта и перекрытия улиц, по словам замминистра, ждать не стоит. Рабочие займутся сваркой рельсовых стыков, а также обновлением остановочных комплексов, стоящих около трамвайных путей. В Челябинске сегодня их 242. Около четверти уже благоустроены. Все оставшиеся остановки планируют реконструировать до 2030 года. Как сообщается, их ждёт не только косметический ремонт, но и небольшой подъём площадок на 30 сантиметров, чтобы маломобильным гражданам было проще заходить в трамваи.