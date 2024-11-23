Водителя «BMW» из Тайшета привлекли к ответственности за тонировку

Водителя с тонировкой из Иркутской области привлекли к ответственности. Об этом сообщает ИА Тайшет24 со ссылкой на Госавтоинспекцию Тайшетского района.
36-летний водитель ехал на «BMW», у авто были тонированы боковые и лобовое стекла. Известно, что ранее мужчину уже ловили за подобное правонарушение.
— Он отказался снимать плёнку на месте, поэтому ему вынесли требование сделать это в ближайшие 10 дней. Однако мужчина снова проигнорировал предписание полицейских, в связи с чем был вновь остановлен экипажем ДПС, — раскали в агентстве.
Суд принял решение — житель Тайшета отправится в спецприемник на двое суток. А за невыполнение требований инспекторов он выплатит штраф в размере трех тысяч рублей.
Напомним, что наличие «глухой» пленки ухудшает обзорность, особенно в темное время суток, и может стать причиной аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что табельное оружие применили для остановки водителя в Ангарске.