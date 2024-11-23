Водителя «BMW» из Тайшета привлекли к ответственности за тонировку

— Он отказался снимать плёнку на месте, поэтому ему вынесли требование сделать это в ближайшие 10 дней. Однако мужчина снова проигнорировал предписание полицейских, в связи с чем был вновь остановлен экипажем ДПС, — раскали в агентстве.