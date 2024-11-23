Теплый день перед резким похолоданием прогнозируют синоптики в субботу в Ростове

В субботу, 23 ноября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается теплая погода. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.
— В донской столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер разовьет скорость в 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14 — +16 градусов.
В этот же день в Ростовской области будет походая погода: облачная и без осадков.
— Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7 — 12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18. Днем температура поднимется до +8 — +13 градусов, а по югу — до +17.
Судя по прогнозам синоптиков, это будет единственный теплый выходной перед резким похолоданием.
— Ожидается аномальный ход температуры воздуха, — предупреждают синоптики. — Уже в воскресенье столбики термометров в дневные часы упадут до +2 — +4 в Ростове-на-Дону и от 0 до +6 в Ростовской области. Пройдут дожди, а по северу снег, местами осадки будут сильные — метель, а на дорогах — гололедица.
Напомним, что в ГУ МЧС Ростовской области уже объявили штормовое предупреждение и разослали сообщения на мобильные телефоны жителей региона.