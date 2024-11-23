Теплый день перед резким похолоданием прогнозируют синоптики в субботу в Ростове

— Ожидается аномальный ход температуры воздуха, — предупреждают синоптики. — Уже в воскресенье столбики термометров в дневные часы упадут до +2 — +4 в Ростове-на-Дону и от 0 до +6 в Ростовской области. Пройдут дожди, а по северу снег, местами осадки будут сильные — метель, а на дорогах — гололедица.