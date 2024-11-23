День матери отметили в Семейном МФЦ Хабаровска

«России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства, и Хабаровского края в частности. В нашем регионе сегодня более 70 тысяч семей с детьми получают выплаты, пособия и компенсации. Им предоставляются 20 различных мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта “Демография”. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни семей с детьми, укрепление института семьи», — отметила Дарина Лебедева.