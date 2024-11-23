День матери отметили в Семейном МФЦ Хабаровска

В Хабаровске с декабря прошлого года начал работу Семейный МФЦ, в котором помощь получили 773 семьи с детьми. Услуги предоставляются по принципу «одного окна». Одним из видов деятельности является организация культурно-массовых мероприятий. Накануне тут отметили День матери. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Центр появился в городе по нацпроекту «Демография». С праздником матерей поздравила замминистра социальной защиты Хабаровского края Дарина Лебедева.
«России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства, и Хабаровского края в частности. В нашем регионе сегодня более 70 тысяч семей с детьми получают выплаты, пособия и компенсации. Им предоставляются 20 различных мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта “Демография”. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни семей с детьми, укрепление института семьи», — отметила Дарина Лебедева.
При обращении в центр с семьей работают по выявлению существующих проблем. После специалисты разрабатывают индивидуальный план решения жизненных ситуаций, работа идет комплексно, вместе с другими органами власти. За каждой семьей закрепляется один сотрудник, который ведет ее до конца.