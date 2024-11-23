В Красноярске появятся два новых сквера с качелями и скамейками

В Красноярске появятся два новых сквера. Об этом сообщили в мэрии.
Два новых сквера появятся в Советском районе. Первый под названием «Лесок» будет расположен на пересечении улицы 9 Мая, 60а, и переулка Светлогорский, 23. Там поставят детский игровой комплекс, качели, скамейку, урны. На данный момент здесь пустырь. Стоимость работ составит 13,5 млн рублей.
Второй сквер под названием «Семья» будет в районе пр. Молодежный, 2. Там установят памп-трек для экстремалов, спортивную площадку, лавочки, качели. На работы выделили 11 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске с начала года высадили почти 26 тысяч деревьев.