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В Красноярске появятся два новых сквера с качелями и скамейками

Скверы появятся в Советском районе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске появятся два новых сквера. Об этом сообщили в мэрии.

Два новых сквера появятся в Советском районе. Первый под названием «Лесок» будет расположен на пересечении улицы 9 Мая, 60а, и переулка Светлогорский, 23. Там поставят детский игровой комплекс, качели, скамейку, урны. На данный момент здесь пустырь. Стоимость работ составит 13,5 млн рублей.

Второй сквер под названием «Семья» будет в районе пр. Молодежный, 2. Там установят памп-трек для экстремалов, спортивную площадку, лавочки, качели. На работы выделили 11 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске с начала года высадили почти 26 тысяч деревьев.