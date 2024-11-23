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Студенты из Красноярского края победили в акции по сбору макулатуры

Енисейский педагогический колледж стал победителем всероссийской акции «БумБатл».

Источник: Минэкологии Красноярского края

Енисейский педагогический колледж во всероссийской экологической акции. Об этом сообщили в краевом министерстве экологии.

Завершилась экологическая акция «БумБатл». Студенты Енисейского педагогического колледжа собрали наибольшее количество макулатуры в рамках акции, набрав 14 тонн, что на 6 тонн больше, чем годом ранее.

«В этом году активисты собрали и сдали в переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов. В акции участвовали более 3 млн человек, в том числе и жители Красноярского края», — отметили в краевом министерстве экологии.

Победителей акции определяли в семи номинациях. Участвовали детские сады, школы, вузы, ссузы, предприятия и семьи.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске многоуровневую парковку на Красной Армии признали лучшей в России.

экология