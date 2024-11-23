Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал «башкирский дворик» за 45 млн рублей. Ремонт придомовой территории на пересечении улиц Калинина и Ленина в Салавате по республиканской программе вызвал много вопросов.
В частности, руководителя республики не устроил лысый газон, бедное оснащение детской площадки и отсутствие крупномеров.
«Вроде чистенько, но сделали всё безобразно. Вот, например, почему газон засеяли, но не выровняли? Так не бывает. Убогая детская площадка. За 45 млн рублей можно было сделать лучше. Этот двор мне не нравится от слова “совсем”», — заявил Радий Хабиров.
Он поручил местной администрации исправить двор и больше такие работы не принимать.
Отметим, что местные жители из плюсов дворика смогли отметить только ровные дорожки.