Радий Хабиров раскритиковал «башкирский дворик» за 45 млн рублей

«Вроде чистенько, но сделали всё безобразно. Вот, например, почему газон засеяли, но не выровняли? Так не бывает. Убогая детская площадка. За 45 млн рублей можно было сделать лучше. Этот двор мне не нравится от слова “совсем”», — заявил Радий Хабиров.