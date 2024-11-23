Илья Рейнгардт: «Авангарду» нужно сразу проявлять себя со старта в каждом матче"

— В последнее время нам тяжело даются победы, выходим на игры и понимаем, что восьмерка плей-офф рядом, но есть риск и в итоге в нее не попасть. Включаем характер, приходит напоминание о том, что должны начать побеждать наконец чаще, сами это понимаем.