Илья Рейнгардт: «Авангарду» нужно сразу проявлять себя со старта в каждом матче"

«Авангард» 22 ноября дома встретился в матче чемпионата КХЛ с «Адмиралом» и победил 2:1. Первый гол в матче забил молодой форвард «ястребов» Илья Рейнгардт, он и дал комментарий о матче для журналистов.
— В последнее время нам тяжело даются победы, выходим на игры и понимаем, что восьмерка плей-офф рядом, но есть риск и в итоге в нее не попасть. Включаем характер, приходит напоминание о том, что должны начать побеждать наконец чаще, сами это понимаем.
Но не все игры получаются так как, хотим. Сегодня второй и третий периоды скрасили не в лучшую сторону нашу игру, но получилось отстоять результат.
— Сегодня вы были заряженным с первых смен, в итоге очень быстро забили гол, тем самым вообще открыв счет. Как вспомните заброшенную шайбу? Там получилось очень хорошее подставление…
— Получилось в той смене пару раз выиграть борьбу в зоне атаки, подняли шайбу Дамиру Шарипзянову, я вышел на линию броска, выждал паузу, оттянул и бросил. Подставил клюшку? Да, удачно.
— В чем, как считаете, команде нужно добавлять, чтобы побеждать часто и дальше?
— Думаю, надо просто не зацикливаться на этом. Играть просто так, как сегодня прошёл первый период. Следующая игра на выезде, «Барыс», это соперник, который рядом с нами в таблице, надо его побеждать.
— Из-за того, что он прямой конкурент за плей-офф, будет как-то сложнее?
— Сложно сейчас с каждым. Не думаю, что из-за этого будет тяжелее.
Далее 24 ноября «Авангард» сыграет в гостях с «Барысом».