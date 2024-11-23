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«СКА-Нефтяник» в Хабаровске потерпел первое поражение в нынешнем Чемпионате России

В Хабаровске завершилась первая домашняя серия «СКА-Нефтяника» в чемпионате России по хоккею с мячом 2024/25 года среди команд Суперлиги. Дальневосточники на своем льду принимали архангельский «Водник», вице-чемпиона турнира прошлого сезона, которому не без боя, но уступили, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Источник: ХК СКА-Нефтяник

За спиной у армейцев было пять побед подряд, но «Водник» — команда совершенно другого уровня. Однако именно хабаровчане открыли счет на 16-й минуте встречи. Сделал это Дмитрий Сидоров — для него это был сотый, юбилейный, матч за «СКА-Нефтяник», причем сделал он это в меньшинстве. Затем последовала череда удалений, а счет до перерыва остался неизменным — 1:0.

Во втором тайме началась игра в «догонялки». Гости сначала сравняли счет, а потом удвоили преимущество, оставив хабаровчанам роль преследователя. Голы посыпались один за другим. Но «Водник» забросил пять мячей, а армейцы — всего два, и как итог — 3:5 в пользу гостей.

Следующую игру хабаровчане проведут 27 ноября в Красноярске с местным «Енисеем», это будет первая выездная серия «кабанов».