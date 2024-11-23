«СКА-Нефтяник» в Хабаровске потерпел первое поражение в нынешнем Чемпионате России

За спиной у армейцев было пять побед подряд, но «Водник» — команда совершенно другого уровня. Однако именно хабаровчане открыли счет на 16-й минуте встречи. Сделал это Дмитрий Сидоров — для него это был сотый, юбилейный, матч за «СКА-Нефтяник», причем сделал он это в меньшинстве. Затем последовала череда удалений, а счет до перерыва остался неизменным — 1:0.