50 лет назад Брежнев и президент США Форд встретились во Владивостоке

Стоит добавить, что встретиться во Владивостоке предложил президент Форд. Среди советских людей ходили слухи, что его отец погиб в Приморье во время интервенции США в Приморье в 1918 году и, мол, президент хочет навестить его могилу. Но реальное объяснение было очень прозаичным — у американского лидера на эти даты был запланирован еще и визит в Японию.