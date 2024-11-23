Закрытие роддома в районной больнице Хабаровского края откладывается

Об этом сообщило руководство учреждения, передаёт телеканал «Вести. Хабаровск».
После выхода на пенсию одного из гинекологов в больнице остался только один врач, обслуживающий женщин со всего района. В связи с этим возникли слухи, что доктор собирается уволиться из-за чрезмерной нагрузки — а сразу после этого прекратит функционировать всё отделение. Как оказалось, такая информация не вполне соответствует действительному положению дел, хотя реальность тоже далека от позитива.
«Младший и средний медперсонал продолжают работать, оказывая помощь будущим мамам, пациенткам с воспалительными заболеваниями, а также выполняя неосложненные роды и экстренные операции при необходимости», — отметили в передаче телеканала.
Вопрос с дефицитом специалистов обсуждался 16 ноября во время визита исполняющего обязанности министра здравоохранения края Станислава Мальцева. В результате встречи с главврачом больницы было принято решение не закрывать отделение, а направить усилия на поиск новых специалистов. Медучреждение также готово привлекать коллег из хирургического отделения, чтобы компенсировать нехватку кадров.
Глава Амурского района Павел Боровлев лично встретился с жительницами и проинформировал их о том, что отделение продолжит работать. Он также выслушал замечания по качеству медицинских услуг и предложил активизировать работу местных органов власти для привлечения узких специалистов в больницу.
«В начале декабря планируется новая встреча с руководством и специалистами больницы для обсуждения дальнейших шагов по улучшению медицинского обслуживания в районе», — сказал Боровлев в своём Telegram-канале.