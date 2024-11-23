Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрытие роддома в районной больнице Хабаровского края откладывается

Несмотря на тяжёлую кадровую ситуацию, в Амурской районной больнице не планируется закрытие акушерско-гинекологического отделения.

Источник: Reuters

Об этом сообщило руководство учреждения, передаёт телеканал «Вести. Хабаровск».

После выхода на пенсию одного из гинекологов в больнице остался только один врач, обслуживающий женщин со всего района. В связи с этим возникли слухи, что доктор собирается уволиться из-за чрезмерной нагрузки — а сразу после этого прекратит функционировать всё отделение. Как оказалось, такая информация не вполне соответствует действительному положению дел, хотя реальность тоже далека от позитива.

«Младший и средний медперсонал продолжают работать, оказывая помощь будущим мамам, пациенткам с воспалительными заболеваниями, а также выполняя неосложненные роды и экстренные операции при необходимости», — отметили в передаче телеканала.

Вопрос с дефицитом специалистов обсуждался 16 ноября во время визита исполняющего обязанности министра здравоохранения края Станислава Мальцева. В результате встречи с главврачом больницы было принято решение не закрывать отделение, а направить усилия на поиск новых специалистов. Медучреждение также готово привлекать коллег из хирургического отделения, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Глава Амурского района Павел Боровлев лично встретился с жительницами и проинформировал их о том, что отделение продолжит работать. Он также выслушал замечания по качеству медицинских услуг и предложил активизировать работу местных органов власти для привлечения узких специалистов в больницу.

«В начале декабря планируется новая встреча с руководством и специалистами больницы для обсуждения дальнейших шагов по улучшению медицинского обслуживания в районе», — сказал Боровлев в своём Telegram-канале.

медицина