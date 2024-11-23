Закрытие роддома в районной больнице Хабаровского края откладывается

После выхода на пенсию одного из гинекологов в больнице остался только один врач, обслуживающий женщин со всего района. В связи с этим возникли слухи, что доктор собирается уволиться из-за чрезмерной нагрузки — а сразу после этого прекратит функционировать всё отделение. Как оказалось, такая информация не вполне соответствует действительному положению дел, хотя реальность тоже далека от позитива.