В Башкирии посчитали рожениц

В прошлом году в Башкирии впервые стали мамами 12,5 тысячи женщин. Еще 11,4 тысячи родили
второго ребенка, 7,7 тысячи женщин решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,5 тысячи — для четвертого ребенка, 1,3 тысячи — для пятого и более детей. Такие данные приводит Башстат в преддверии отмечаемого завтра, 24 ноября, Дня матери.
Всего в 2023 году в республике родились 35,4 тысячи детей, из которых 18,1 тысячи мальчиков и 17,3 тысячи девочек.
«Есть и такие женщины, которые становятся мамами сразу для двух, а иногда и для трех детей. В прошлом году в Башкирии родилось 339 пар двойняшек и одна мама родила тройняшек», — сообщили в Башстате.
Чаще всего в Башкирии младенцы появлялись на свет в июле-августе, реже — в апреле.
В Башкирии средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2023 года составил 26,3 лет (в 1990 году — 23,1 года), второго — 29,9 лет (в 1990 году — 26,8 лет), третьего — 32,7 года (в 1990 году — 30,4 лет).
«Как следствие, меняется вклад возрастных групп женщин в общую рождаемость. Наиболее весомый удельный вес в предшествующие десятилетия приходился на рождения у женщин в возрасте 20−24 лет. Сейчас заметно повысилась доля рождений в более старшем возрасте», — отмечается в сообщении статистиков региона.
Первенство по вкладу в общее число рождений в последние годы твердо закрепилось за
женщинами в возрасте 25−34 года. В прошлом году на них приходилось 55,9% всех рожденных детей. Доля младенцев, рожденных женщинами 20−24 лет, с 1990 года снизилась с 37,4% до 16,3%. Между тем наблюдается рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте 40+. В 1990 году на них приходился 1% рождений, в 2023-м — 4,7%, при этом для 13,7% таких мам это были первенцы.
«Откладывание родов на более поздний срок связано также с приоритетностью профессионально-карьерного роста для женщин с высоким уровнем образования. Около 52% детей, появившихся на свет в республике в прошлом году, рождены у матерей, уже получивших высшее профессиональное образование», — пояснили в Башстате.
Традиционно большинство детей в Башкирии рождается в браке — 82,1% от общего числа рожденных в 2023 году. Тем не менее, многие женщины становятся матерями, не связывая себя брачными узами. Так в прошлом году вне официально зарегистрированного брака в республике родилось 6,3 тысячи детей (17,9%).
Добавим, в браке большинство детей (41,2% от числа рожденных в браке) рождается в первые два года после регистрации.
Напомним, День матери в 2024 году приходится на 24 ноября. А появился праздник в 1998 году в соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина об установлении общероссийского праздника День матери. Цель праздника — стало поддержание традиции бережного отношения к женщине и напоминание о значении матери в жизни каждого человека.