В Башкирии посчитали рожениц

Первенство по вкладу в общее число рождений в последние годы твердо закрепилось за

женщинами в возрасте 25−34 года. В прошлом году на них приходилось 55,9% всех рожденных детей. Доля младенцев, рожденных женщинами 20−24 лет, с 1990 года снизилась с 37,4% до 16,3%. Между тем наблюдается рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте 40+. В 1990 году на них приходился 1% рождений, в 2023-м — 4,7%, при этом для 13,7% таких мам это были первенцы.