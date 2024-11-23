В мэрии отреагировали на жалобу омича, в доме которого обвалился потолок

«По информации фонда капитального ремонта Омской области, капитальный ремонт кровли этого дома был проведен в 2018 году. Собственникам необходимо провести ремонт потолка своего жилого помещения за счет собственных средств. В настоящее время указанный дом находится на конкурсе по отбору управляющей компании», — прокомментировали ситуацию в мэрии.