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В мэрии отреагировали на жалобу омича, в доме которого обвалился потолок

По словам мужчины, в двухтажке перегнили перекрытия.

Источник: Комсомольская правда

Омич в соцсетях пожаловался на обвалившийся у него в квартире потолок. Инцидент произошел в двухэтажке на 27-й Линии, 18. Сегодня ситуацию прокомментировали в мэрии.

Причиной обрушения потолка, по мнению мужчины, является протекающая крыша. Однако в администрации после инцидента провели проверку квартиры — протечки, угрозы обрушения потолка и намокания выявлены не были.

«По информации фонда капитального ремонта Омской области, капитальный ремонт кровли этого дома был проведен в 2018 году. Собственникам необходимо провести ремонт потолка своего жилого помещения за счет собственных средств. В настоящее время указанный дом находится на конкурсе по отбору управляющей компании», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

В администрации также отметили, что дом не признан аварийным, а его жильцы с соответствующей просьбой в межведомственную комиссию не обращались.