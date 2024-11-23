Три авиарейса из Иркутска в Усть-Кут задержаны из-за непогоды

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, запланированный на 6.40 рейс ЮТ-165 В вылетел по расписанию, но из-за сильного бокового ветра в аэропорту прибытия вернулся в Иркутск. Вылет запланирован на 13.30. Также перенесены вылеты рейсов: ЮТ-234 с 13.00 — на 13.45, ЮТ-284 с 10.00 — на 13.30.