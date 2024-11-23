Новые массовые отключения отопления во Владивостоке — все адреса

Жители Владивостока рассказали в социальных сетях, что в некоторых домах в районе Второй Речки нет отопления и горячей воды. Как предполагают горожане в Tg-канале vtoryakvdk (18+), ситуация произошла из-за аварии.
Адреса, которые опубликовали авторы блога:
Отключения отопления:
- Давыдова, 30
- Русская, 55а
- 100-летия Владивостока пр-кт 113, 120А, 130, 134, 139, 147, 149, 151, 153, 100 В
- Авиаторов ул. 3А
- Давыдова ул. 29, 29А, 31А, 33А
- Кирова ул. 29, 31, 48, 49, 60А, 62, 68, 112
- Маковского ул. 6А
- Планерная ул. 46Ж
- Русская ул. 17А, 51А, 61, 94, 98
- Чапаева ул. 2, 4, 8, 12, 14, 16, 24
- Чкалова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30
Отключение горячей воды:
- 100-летия Владивостока пр-кт 106А, 128, 128А, 130, 133А, 134, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 178, 145А, 145, 100 В
- Авиаторов ул. 3А
- Давыдова ул. 29, 29А, 31А, 33А
- Енисейская ул. 8
- Кирова ул. 14/2, 25, 27, 31, 33, 48, 62, 64, 68, 70, 101, 112
- Кутузова ул. 3
- Магнитогорская ул. 11, 13, 24
- Маковского ул. 6А
- Планерная ул. 46Ж
- Русская ул. 11А, 17А, 51, 51А, 57, 61, 63, 67/1, 69, 75, 79, 87, 94, 98, 99
- Серова ул. 9
- Чапаева ул. 4, 8, 14, 16, 24
- Чкалова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26