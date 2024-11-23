Разработан цифровой двойник роговицы глаза

«Это математическая модель — трехмерная виртуальная копия роговицы реального человека, которая создается в компьютере. В России ранее не было таких систем. Сегодня операции на роговице проводятся, опираясь на результаты приборного обследования пациента, знания и опыт врача, принятые протоколы лечения заболеваний. Сложность в том, что ранние признаки патологических процессов крайне трудно диагностируются на таком деликатном, прозрачном и тончайшем органе, как роговица. С применением компьютерной модели есть возможность более точно их найти. Мы можем спрогнозировать результат лечения», — пояснил ТАСС один из разработчиков, заведующий кафедрой «Сопротивление материалов» ВолгГТУ, доктор технических наук Игорь Захаров.