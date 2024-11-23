В Курской области найден уникальный кинжал III-V веков

С этими событиями, положившими начало Великому переселению народов, связана находка кинжала. «Крайне неординарными являются топографические обстоятельства ее местоположения: если черняховские поселения в регионе, как правило, располагались на приречных террасах и были неукрепленными, то объект, открытый в Шуклинке, приурочен к высокому, около 30 м, мысу, образованному двумя глубокими оврагами. Не исключено, что остатки фортификаций, выявленных в ходе последних исследований, синхронны черняховскому периоду в истории региона. Уточнить это позволят раскопки, которые планируется продолжить», — отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ.