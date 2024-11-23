В Курской области найден уникальный кинжал III-V веков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Археологи Курского государственного университета обнаружили уникальную находку — древний кинжал, относимый к эпохе III-V веков нашей эры, который может дополнить знания о средневековой истории региона и юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ходе раскопок экспедиции НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета на городище около д. Шуклинка Курской области в одном из объектов был обнаружен уникальный предмет — так называемый кинжал с вырезами с остатками деревянных ножен, самый северный из числа известных. Такие предметы вооружения были распространены на юге, у сарматских племен, в связи с чем историко-археологический контекст этой находки представляет заметный интерес», — отметили в пресс-службе.
Как напоминают историки, в III — середине V века регион, где располагается ныне Курская область, входил в ареал киевской археологической культуры, население которой, вероятно, соотносится со славянскими племенами венетов римских письменных источников. В свою очередь, южнее, на огромной территории вплоть до Причерноморья, в III веке получила распространение черняховская культура, полиэтничное население которой состояло из германцев, славян и сарматов.
Во второй половине III века началось постепенное проникновение небольших групп черняховских переселенцев на север, причем крайним рубежом в их продвижении стала река Сейм — главная водная артерия Курской области. Во второй половине IV века процесс миграции приобрел взрывной характер, что было обусловлено новой исторической ситуацией.
К тому времени на основе черняховского населения сформировалась держава Германариха, которая около 375 года была разгромлена многочисленными пришельцами с востока — гуннами во главе с Аттилой. Часть бежавших подданных Германариха, в числе которых были представители аристократии, основала в Посеймье «королевство», просуществовавшее до середины V века.
С этими событиями, положившими начало Великому переселению народов, связана находка кинжала. «Крайне неординарными являются топографические обстоятельства ее местоположения: если черняховские поселения в регионе, как правило, располагались на приречных террасах и были неукрепленными, то объект, открытый в Шуклинке, приурочен к высокому, около 30 м, мысу, образованному двумя глубокими оврагами. Не исключено, что остатки фортификаций, выявленных в ходе последних исследований, синхронны черняховскому периоду в истории региона. Уточнить это позволят раскопки, которые планируется продолжить», — отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ.