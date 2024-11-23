Повышена точность диагностики опухолей печени при помощи ИИ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева предложили метод, с помощью которого можно с высокой точностью определить тип новообразования печени во время проведения биопсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые разработали метод классификации новообразований печени, основанный на регистрации и обработке спектров затухания флуоресценции во время проведения чрескожной пункционной биопсии, а также на использовании алгоритмов машинного обучения», — отметили в пресс-службе.
Метод позволяет определить тип биологических тканей (здоровые ткани паренхимы или новообразования печени) с высокими значениями диагностической эффективности (чувствительность и специфичность классификатора составили не менее 91% и 79% соответственно). Он дает также возможность разделения подтипов новообразований (первичные злокачественные опухоли, метастазы и доброкачественные новообразования) с общей точностью не менее 90%.
Разработанный подход, кроме того, позволяет определять положения оптической биопсийной иглы (также разработка орловских ученых) при проведении пункционного минимально-инвазивного вмешательства и получать предварительное заключение о типе опухоли печени непосредственно во время проведения операции.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале Lasers in Surgery and Medicine.