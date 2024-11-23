Повышена точность диагностики опухолей печени при помощи ИИ

Метод позволяет определить тип биологических тканей (здоровые ткани паренхимы или новообразования печени) с высокими значениями диагностической эффективности (чувствительность и специфичность классификатора составили не менее 91% и 79% соответственно). Он дает также возможность разделения подтипов новообразований (первичные злокачественные опухоли, метастазы и доброкачественные новообразования) с общей точностью не менее 90%.