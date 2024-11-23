Даррен Диц покинул омский «Авангард»

Омский «Авангард» расторг контракт с защитником Дарреном Дицем. Как сообщили в пресс-службе клуба, расторжение контракта произошло по взаимному согласию сторон.
Напомним, что контракт с хоккеистом был заключен в прошлом межсезонье. По условиям соглашения, Диц должен был выступать за омский клуб два года.
«Клуб благодарит Даррена за работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — поблагодарили в «Авангарде» игрока.
Ранее мы писали, что в Омске «Авангард» завершил домашнюю серию победой над «Адмиралом».