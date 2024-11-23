В Ростове введен режим повышенной готовности

— Так как, начиная с 23 ноября, в Ростове прогнозируются неблагоприятные погодные условия в виде дождя и мокрого снега. Коммунальным службам указано на оперативное реагирование изменений погодных условий, и в случае необходимости на проведение незамедлительных мероприятий по устранению последствий непогоды. Дежурства снегоуборочной техники будут организованы на 41 точке. Особое внимание будет уделено расчистке ливневок от наносного мусора, листьев, — говорится в сообщении.