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В Ростове введен режим повышенной готовности

Дежурства снегоуборочной техники будут организованы на 41 точке.

Сейчас в Олбани: +5° 4 м/с 87% 741 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

На внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города было принято решение все экстренные и коммунальные службы перевести в режим повышенной готовности.

— Так как, начиная с 23 ноября, в Ростове прогнозируются неблагоприятные погодные условия в виде дождя и мокрого снега. Коммунальным службам указано на оперативное реагирование изменений погодных условий, и в случае необходимости на проведение незамедлительных мероприятий по устранению последствий непогоды. Дежурства снегоуборочной техники будут организованы на 41 точке. Особое внимание будет уделено расчистке ливневок от наносного мусора, листьев, — говорится в сообщении.