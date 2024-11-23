В Хабаровском крае запустили новую электричку

Новый поезд отвечает всем требованиям безопасности и имеет повышенный уровень комфорта. В составе — четыре вагона, они оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, видеонаблюдения, а также креплениями для провоза велосипедов. Для пассажиров с ОВЗ есть подъемник. В поезде применяют только отечественное оборудование и комплектующие.