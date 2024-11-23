В Хабаровском крае запустили новую электричку

Новую электричку запустили в Хабаровском крае. В торжественной отправке нового поезда приняли участие начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде и губернатор региона Дмитрий Демешин. Новый поезд стал четвертым такой серии на маршрутах Хабаровского края и 15-м на ДВЖД. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новый поезд отвечает всем требованиям безопасности и имеет повышенный уровень комфорта. В составе — четыре вагона, они оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, видеонаблюдения, а также креплениями для провоза велосипедов. Для пассажиров с ОВЗ есть подъемник. В поезде применяют только отечественное оборудование и комплектующие.
«Обновление пассажирского подвижного состава — один из приоритетных вопросов. Это способствует росту пассажирских перевозок: более трех тысяч человек ежедневно пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта, а всего с начала 2024 года электропоездами в Хабаровском крае перевезли более 980 тысяч человек (+1,6%)», — рассказал Евгений Вейде.
Также идет модернизация пассажирской инфраструктуры. Закончена реконструкция двух посадочных платформ на остановках «Юбилейная» и «Швейная фабрика» в Хабаровске. Продолжается реконструкция еще одной платформы. Для удобства и безопасности на трехпутном участке Хабаровск-1 — Хабаровск-2 идет строительство трех пешеходных мостов с обеспечением доступности для маломобильных людей.