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В Красноярске на Предмостной площади возведут Дворец молодежи

По информации, предоставленной Агентством молодежной политики края в интервью с NGS24.ru, в Красноярске запланирован строительство нового Дворца молодежи.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Проект предполагает создание комплекса зданий и пространства, ориентированного на детей и молодежь региона. Он будет разделен на две ключевые зоны.

Первая зона — это сам Дворец молодежи, который станет основным центром молодежной политики в крае. Учреждение будет заниматься реализацией федеральных проектов и задавать тренды для всей страны.

Вторая зона будет посвящена дополнительному образованию и включать разнообразные лаборатории и пространства для учащихся, в том числе для одаренных школьников. Строительство объекта будет финансироваться из регионального бюджета в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Стоит отметить, что ранее в этом месте планировалось построить «Поздеев-центр».

строительство