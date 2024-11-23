В Красноярске на Предмостной площади возведут Дворец молодежи

Проект предполагает создание комплекса зданий и пространства, ориентированного на детей и молодежь региона. Он будет разделен на две ключевые зоны.
Первая зона — это сам Дворец молодежи, который станет основным центром молодежной политики в крае. Учреждение будет заниматься реализацией федеральных проектов и задавать тренды для всей страны.
Вторая зона будет посвящена дополнительному образованию и включать разнообразные лаборатории и пространства для учащихся, в том числе для одаренных школьников. Строительство объекта будет финансироваться из регионального бюджета в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Стоит отметить, что ранее в этом месте планировалось построить «Поздеев-центр».