Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь обещал разобраться с нюансами проекта скоростного трамвая в Ростове

Врио губернатора Ростовской области ознакомится с проектом скоростного трамвая.

Источник: Комсомольская правда

Ход реализации проекта скоростного трамвая в Ростове-на-Дону пообещал проконтролировать врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом глава региона сообщил на Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.

— Есть нюансы, будем разбираться, будем смотреть. Я бы хотел подробнее ознакомиться с проектом, с теми маршрутами, которые предлагается реализовать, что конкретно это городу даст, намерен разобраться со всеми этими вопросами, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Напомним, тема скоростных трамваев оказалась одной из популярных в телеграм-канале главы региона, где он призвал жителей Ростовской области поделиться волнующими их вопросами.

Добавим, что проект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону начали реализовывать в 2023 году. Учитывая реальный график его исполнения подрядчиком, правительство региона обратилось в министерство транспорта России с просьбой пересмотреть сроки и объемы финансирования проекта.