Юрий Слюсарь обещал разобраться с нюансами проекта скоростного трамвая в Ростове

— Есть нюансы, будем разбираться, будем смотреть. Я бы хотел подробнее ознакомиться с проектом, с теми маршрутами, которые предлагается реализовать, что конкретно это городу даст, намерен разобраться со всеми этими вопросами, — прокомментировал Юрий Слюсарь.