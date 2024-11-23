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Пять районов Крыма обесточены

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.

В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.

В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском — Кировское, Синицыно.

В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.

На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам — три часа, добавили на предприятии.

Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.

ЖКХ