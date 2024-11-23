Пять районов Крыма обесточены

Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.
В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.
В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском — Кировское, Синицыно.
В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.
На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам — три часа, добавили на предприятии.
Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.