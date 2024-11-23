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По Шакшинскому мосту полностью запустят движение через 34 дня

27 декабря в Уфе полностью откроют Шакшинский мост.
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 ноября, в 08:00 в Уфе откроют движение по одной из сторон Шакшинского моста. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской адмнистрации Ратмир Мавлиев.

Недавно градоначальник провел выездное совещание на объекте. Капитальный ремонт, по его словам, идет в соответствии с графиком. Каждый день на месте работают 130 человек.

После проведения всех необходимых испытаний власти планируют полностью запустить движение по мосту. Ориентировочно это должно произойти в эту среду — 27 декабря.

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