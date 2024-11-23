Парк альпак открылся в Приморье: новая точка притяжения для туристов

Филиппов, который давно мечтал о жизни на ферме, не только осуществил свою мечту, но и создал новую туристическую точку на карте региона. Он рассказал, что альпака — это животное, которое символизирует спокойствие, гармонию и счастье, что, по его словам, идеально отражает его личную философию.