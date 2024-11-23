Парк альпак открылся в Приморье: новая точка притяжения для туристов

Первый парк альпак на Дальнем Востоке открылся в Приморье в 2024 году. Новый агротуристический комплекс «Приморские альпаки» был создан в поселке Давыдовка на территории ТОР «Надеждинская» серийным предпринимателем Дмитрием Филипповым. О запуске парка сообщил Telegram-канал «Мой Бизнес / Приморский край».
Этот необычный проект развивается благодаря государственной поддержке, на старте проект получил помощь от Фонда развития Приморского края и Регионального Гарантийного фонда.
Филиппов, который давно мечтал о жизни на ферме, не только осуществил свою мечту, но и создал новую туристическую точку на карте региона. Он рассказал, что альпака — это животное, которое символизирует спокойствие, гармонию и счастье, что, по его словам, идеально отражает его личную философию.
Проект был реализован на базе Территории опережающего развития (ТОР), а средства на закупку первых альпак предприниматель получил с помощью льготного микрозайма в размере 5% годовых от Фонда развития Приморского края. Также региональный Гарантийный фонд предоставил поручительство, которое помогло снизить залоговую часть на 70%. В настоящее время ферма стала участником проекта поддержки брендов Приморского края.
Как уточнил Филиппов, в будущем на территории парка планируется создание теплиц, виноградников и разведение других животных, а все эти объекты будут доступны для посещения не только туристами, но и местными жителями.
«Ежедневно нашу ферму посещает от 200 до 600 гостей», — добавил он, пояснив, что формат парка альпак — это лишь начало, а в будущем планируется построить кафе и гостиничный комплекс.
Альпака — это домашнее млекопитающее, относящееся к семейству верблюдовых и происходящее от викуньи. Эти животные разводятся преимущественно в высокогорных районах Южной Америки. Взрослые альпаки достигают высоты около одного метра и весят от 50 до 80 килограммов. У них длинная мягкая шерсть, которая может достигать 15−20 см в длину.