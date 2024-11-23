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Улицу Розы Люксембург в Минске перекроют из-за угрозы безопасности

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Движение на одной из улиц Минска будет временно закрыто, следует из решения Мингорисполкома № 4331, которое в субботу опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Запрет на передвижение транспортных средств и самоходных машин вводится на улице Розы Люксембург на небольшом участке — от здания № 183 до пересечения с улицей Карпова. Мера будет действовать круглосуточно с 29 ноября по 15 декабря текущего года включительно.

Сообщается, что она связана с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан. Чем именно обусловлено данное решение, минские власти не уточняют.

Ранее, в марте текущего года, на улице Розы Люксембург от жилого дома № 158 до дома № 161 уже вводили ограничение на движение транспорта. Мера действовала почти два месяца — с 25 марта по 20 мая — и тоже была связана с «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».

По такому же принципу в Минске с 21 по 26 ноября перекрыли движение по улице Ваупшасова от 26-го до 40-го здания. Ограничение действует в ночное время — с 01:00 до 05:00.