Улицу Розы Люксембург в Минске перекроют из-за угрозы безопасности

Ранее, в марте текущего года, на улице Розы Люксембург от жилого дома № 158 до дома № 161 уже вводили ограничение на движение транспорта. Мера действовала почти два месяца — с 25 марта по 20 мая — и тоже была связана с «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».