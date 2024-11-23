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Сняты все ограничения на доступ в Международный кишиневский аэропорт

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Ограничения на доступ в терминал Кишиневского международного аэропорта полностью сняты с 08.00 субботы, 23 ноября. Такое решение было принято управленческой группой риска Пограничной полиции Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Там уточнили, что доступ к терминалу будет разрешен всем, будь то пассажиры или желающие поприветствовать или пообщаться с любимым человеком.

«Благодарим за понимание и сотрудничество. Безопасность каждого участника трансграничного движения является абсолютным приоритетом».

сообщили в пресс-службе Погранполиции.

Ограничительные меры для столичного аэропорта были установлены с 1 мая 2024 года. Доступ был разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом. Первоначально они были объявлены на 30 дней, затем этот срок ежемесячно продлевался.

В администрации аэропорта Кишинева 30 октября этого года заявили, что ограничения на доступ в основную воздушную гавань страны продлеваются до 30 ноября, но за неделю до объявленного срока Погранполиция приняла решение о снятии запрета.