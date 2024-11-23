В Москве вводят новые правила продажи билетов в театры. Что нужно знать

Московские театры начнут продавать билеты на спектакли по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. Новые правила призваны предотвратить перепродажу, из-за которой росли цены на самые востребованные представления. По этой причине регулярно возникали скандалы с билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре перед Новым годом. Как теперь запланировать поход на спектакль в столице — в материале «Известий».
Новые правила.
• Департамент культуры Москвы ввел новые правила продажи билетов, которые затронут подчиненные ему театры и концертные залы. С 15 марта 2025 года для покупки билетов на мероприятия с посадочными местами потребуется указать данные документа, которым можно будет подтвердить личность при посещении.
• Изменения пройдут в рамках пилотного проекта, который продлится до конца 2025 года, поэтому список документов, по которым можно посетить спектакли, будет расширен. Кроме паспорта это будут водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение.
• Если билет на представление, которое пройдет после 15 марта, был куплен до введения новых правил, то указывать дополнительные данные не придется. Проверкой документов будут заниматься контролеры, которые также следят за наличием билетов.
• Продажа билетов по документам вводится в 63 московских театрах и 36 концертных залах. Новые правила затрагивают также арендные мероприятия, которые пройдут на площадках из списка департамента культуры Москвы.
• В список не входят федеральные театры Москвы, которые курируются Министерством культуры РФ. Кремлевский дворец также не будет менять порядок посещения — он находится в введении управления делами президента РФ. Не касаются новые правила и негосударственных театров.
Справка «Известий».
В число федеральных театров Москвы входят Большой театр, Малый театр, Театр им. Вахтангова, МХАТ им. Чехова, МХАТ им. Горького, «Сатирикон», ГАТКБ, Театр кукол им. Образцова, Театр Наций, Театр им. Сац, Студия театрального искусства, Российский академический молодежный театр, Московский Губернский театр, а также четыре учебных театра ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института им. Щукина и Училища им. Щепкина. В список также входит Театр Российской армии, который принадлежит Минобороны РФ.
Зачем ввели продажу по документам.
• Власти Москвы заявили, что с помощью новых правил хотят улучшить контроль над продажей билетов и повысить безопасность посетителей культурных мероприятий. Под этим подразумевается борьба с перекупщиками, которые скупают билеты на самые востребованные спектакли и затем продают их по завышенным ценам.
• Такая проблема была особенно актуальной для Большого театра и его новогодних постановок балета «Щелкунчик», который последние несколько лет неизменно вызывал повышенный спрос среди зрителей. В результате действий перекупщиков цены на билеты вырастали в разы и могли достигать сотен тысяч рублей.
• Еще в 2020 году Мариинский театр в Санкт-Петербурге для борьбы с перекупщиками ввел практику продажи именных билетов. Большой театр также стал выпускать их на отдельные постановки, а с 1 октября 2024 года сделал именные билеты обязательными для всех спектаклей. В отдельных случаях вводится ограничение на продажу двух билетов в одни руки.
• Помимо того, что спекулянты завышали цены, они могли и обмануть зрителей, продав им фальшивые билеты. Так, в сентябре 2024-го была осуждена группа из четырех человек, обманывавшая таким образом театралов. Двух членов банды приговорили к срокам от 4,5, до 7,5 года лишения свободы, еще двух — к условному наказанию.
• Несмотря на высокие цены и возможность обмана, зрители всё равно обращаются к перекупщикам, так как для легальной покупки билетов на «Щелкунчика» необходимо отстоять длинную очередь в кассы Большого театра. В прошлом году люди занимали очередь в ночь перед открытием, а желающие заработать на ажиотаже продавали места в ней. Охранять людей приходилось полиции, так как периодически возникали конфликты с пострадавшими.
К чему приведет продажа по документам.
• Хотя предполагается, что попасть на спектакль может только тот, кто купил билет, по закону существует возможность переоформления именного билета на другого человека. Сделать это можно не позднее чем за 10 дней до мероприятия. При переоформлении льготного билета новый обладатель также должен иметь льготу. Это один из способов, которым продолжают пользоваться перекупщики, рискуя при этом не найти клиента до необходимой даты.
• Хотя продажа билетов по документам снизит вероятность того, что они окажутся в руках спекулянтов и получат наценку, у этой меры могут быть и негативные последствия. Так, не получится купить билет непосредственно перед началом спектакля, если с собой нет никаких документов, а также подарить билет другому человеку, если не знать его паспортные данные. Забытый дома документ может стать причиной пропуска спектакля.
• Кроме того, стоит ожидать задержек на входе в театры и концертные залы. Контролерам помимо проверки билетов придется также идентифицировать зрителей, а на это будет уходить определенное время. Посетителям придется закладывать больше времени, чтобы занять места до третьего звонка.