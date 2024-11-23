В Москве вводят новые правила продажи билетов в театры. Что нужно знать

• Хотя предполагается, что попасть на спектакль может только тот, кто купил билет, по закону существует возможность переоформления именного билета на другого человека. Сделать это можно не позднее чем за 10 дней до мероприятия. При переоформлении льготного билета новый обладатель также должен иметь льготу. Это один из способов, которым продолжают пользоваться перекупщики, рискуя при этом не найти клиента до необходимой даты.