Конюхов проведет два месяца в Антарктике для изучения проблемы микропластика

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов намерен в декабре 2025 года отправиться в одиночную экспедицию на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктике для изучения проблемы загрязнения микропластиком. Об этом он сообщил журналистам в Аргентине, где готовится к весельному переходу к Австралии.
«Это остров километров 20 в длину, 6 в ширину. И никого там нет. Только колония пингвинов, морских львов и альбатросы. Мы сначала хотим туда на сезон, на два месяца поехать», — сказал он.
Место для экспедиции выбрано не случайно — таким образом путешественник хочет «вернуть русское название» острову, который сейчас из-за более широкого распространения англоязычных карт больше известен как Ливингстон. «Мы решили поставить полярную станцию и назвать ее Смоленская», — рассказал Конюхов.
На острове он будет проводить научные исследования на тему загрязнения Антарктиды микропластиком, для проведения которого путешественник получил разрешение от совета стран, подписавших Договор об Антарктике. «Я привез в Антарктиду контейнеры, куда собирал помет пингвинов. Затем мы содержимое контейнеров процедили и под микроскопом увидели микропластик. Он даже невооруженным взглядом был виден», — отметил Конюхов, который занимается проблемой пластика в океане с 1993 года.
Совет дал разрешение на открытие на острове, входящем в архипелаг Южные Шетландские острова, одиночной полярной станции сроком на 5 лет. Станция будет состоять из двух палаток. В одной Конюхов будет жить, в другой — проводить исследования. «В одиночку проводить исследования проще — меньше всего нужно с собой везти и меньше всего придется увозить», — отметил путешественник.
Сейчас Конюхов находится в городе Ушуайя, где готовится к 200-дневному переходу на весельной лодке от чилийского мыса Горн до мыса Луин в Австралии. Выход планируется в период с 25 ноября по 5 декабря.