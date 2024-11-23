Конюхов проведет два месяца в Антарктике для изучения проблемы микропластика

На острове он будет проводить научные исследования на тему загрязнения Антарктиды микропластиком, для проведения которого путешественник получил разрешение от совета стран, подписавших Договор об Антарктике. «Я привез в Антарктиду контейнеры, куда собирал помет пингвинов. Затем мы содержимое контейнеров процедили и под микроскопом увидели микропластик. Он даже невооруженным взглядом был виден», — отметил Конюхов, который занимается проблемой пластика в океане с 1993 года.