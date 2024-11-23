Работы по уборке снега усилили во всех районах Иркутска

В Иркутске 23 ноября 2024 прошел сильный снег, поэтому более 150 рабочих и 54 единиц техники направили на уборку дорог и тротуаров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы ведутся во всех районах.
— Днем на магистральных улицах распределяем противогололедные материалы, подсыпаем пешеходные переходы. Ночью приступим к прометанию проезжей части. На 24 ноября запланирован вывоз снега, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Так пешеходные дорожки убрали на улицах Напольная, Рабочего Штаба, 5-й Армии, Ленина и других. Привели в порядок мостовые сооружения и подходы к ним.
Синоптики уточнили, что снегопад продлится до самого вечера. Поэтому водителей и пешеходов призывают к особой осторожности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция начала проверку по факту драки между 16-летними подростками в Иркутске.