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Работы по уборке снега усилили во всех районах Иркутска

Дороги и тротуары очищают более 150 рабочих.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 23 ноября 2024 прошел сильный снег, поэтому более 150 рабочих и 54 единиц техники направили на уборку дорог и тротуаров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы ведутся во всех районах.

— Днем на магистральных улицах распределяем противогололедные материалы, подсыпаем пешеходные переходы. Ночью приступим к прометанию проезжей части. На 24 ноября запланирован вывоз снега, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Так пешеходные дорожки убрали на улицах Напольная, Рабочего Штаба, 5-й Армии, Ленина и других. Привели в порядок мостовые сооружения и подходы к ним.

Синоптики уточнили, что снегопад продлится до самого вечера. Поэтому водителей и пешеходов призывают к особой осторожности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция начала проверку по факту драки между 16-летними подростками в Иркутске.