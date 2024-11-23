Из-за увеличения числа заболевших ОРВИ в Приморье частично закрыли школы и сады

В ведомстве добавили, что увеличение числа заболевших повлияло и на образовательный процесс в крае. Так, в Лазовском районе приостановили работу детского сада. Частично ограничено посещение восьми школ в Артемовском, Уссурийском и Арсеньевском городских округах, Шкотовском, Кавалеровском, Кировском, Ольгинском округах, а также в 20 группах 8 детских садов в разных муниципалитетах края.