Из-за увеличения числа заболевших ОРВИ в Приморье частично закрыли школы и сады

Специалисты приморского Роспотребнадзора озвучили данные эпидемиологической обстановки в крае за прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября. По словам экспертов, рост заболеваемости ОРВИ увеличился на 9,54%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы). При проведении ПЦР-диагностики РНК вируса гриппа не обнаружены. За отчетную неделю 75% положительных находок пришлось на риновирус».
В ведомстве добавили, что увеличение числа заболевших повлияло и на образовательный процесс в крае. Так, в Лазовском районе приостановили работу детского сада. Частично ограничено посещение восьми школ в Артемовском, Уссурийском и Арсеньевском городских округах, Шкотовском, Кавалеровском, Кировском, Ольгинском округах, а также в 20 группах 8 детских садов в разных муниципалитетах края.
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, с ее начала уже вакцинировались более 822 тысяч человек.