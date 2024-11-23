Группа «Пикник» готовится к концерту в Москве

В рамках программы зрителей ждут яркие спецэффекты, лазерное шоу и многое другое.
По словам лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского, в творчестве коллектива присутствует своя доля мистики. Так, основная композиция «Гитары дикие рыданья» появилась практически случайно.
«Была гитара, скажем, с эффектом очень большой дилей, и потом появилась мелодия. И потом всё обросло», — рассказал он.
«Кстати, в этом нет ничего оригинального, так рок-н-ролл рождался. Рокешник, грубо говоря», — отметил бас-гитарист группы Марат Корчемный.
После концерта в столице шоу «Один на один» будет представлено 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее, 17 ноября, рок-группа «Алиса» представила свой новый альбом «Гойда» на выступлении в Санкт-Петербурге. Кроме того, музыканты сыграли свои классические хиты.