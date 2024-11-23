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Группа «Пикник» готовится к концерту в Москве

Группа Пикник выступит в субботу, 23 ноября, с большой концертной программой Один на один . Мероприятие пройдет на ВТБ Арене в Москве.

В рамках программы зрителей ждут яркие спецэффекты, лазерное шоу и многое другое.

По словам лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского, в творчестве коллектива присутствует своя доля мистики. Так, основная композиция «Гитары дикие рыданья» появилась практически случайно.

«Была гитара, скажем, с эффектом очень большой дилей, и потом появилась мелодия. И потом всё обросло», — рассказал он.

«Кстати, в этом нет ничего оригинального, так рок-н-ролл рождался. Рокешник, грубо говоря», — отметил бас-гитарист группы Марат Корчемный.

После концерта в столице шоу «Один на один» будет представлено 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее, 17 ноября, рок-группа «Алиса» представила свой новый альбом «Гойда» на выступлении в Санкт-Петербурге. Кроме того, музыканты сыграли свои классические хиты.