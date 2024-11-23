В Воронеже задумали изменить ряд автобусных маршрутов

Речь в первую очередь идет о маршрутах № 26 (Больница № 8 — Химоптторг), № 48 (Кинотеатр «Спартак» — Микрорайон Таврово) и № 63 (Филиал стоматологической поликлиники № 6 — Микрорайон Нефтебаза). Предварительно одобрен ряд изменений. Об этом рассказали в городском управлении транспорта в пятницу, 22 ноября.
В частности, предполагается перенаправление маршрута № 26 в районе «Электроники». В перспективе автобусы проследуют с улицы Остужева по Ленинскому проспекту, улицам Землячки и Минской в микрорайон Электроника. Далее, без длительного простоя, они направятся по привычному маршруту через развязку на пересечении улиц Остужева и Минской в направлении Северного моста. При этом к остановке «Химоптторг» автобусы следовать не будут. Для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева предлагается воспользоваться маршрутом № 47 (Улица Землячки — Улица Антонова-Овсеенко).
Планируется продление маршрута № 48 из центральной части города в Коминтерновский район. Автобусы будут следовать из микрорайона Таврово по обычной трассировке до кинотеатра «Спартак», далее по Плехановской и Московскому проспекту до конечной остановки ЖК «Грин Парк».
— Предполагается, что изменения позволят повысить рентабельность маршрута. При этом в таком случае перевозчику предстоит увеличить выпуск подвижного состава на направлении для сокращения интервалов, — поясняют в муниципалитете.
Обсуждается также корректировка маршрута № 63 в районе вокзала Воронеж-1. Вместо улицы Коммунаров и проспекта Революции автобусы направят по улицам Мира и Феоктистова в обоих направлениях.
— Это позволит сократить время в пути, не оказав негативного влияния на качество обслуживания пассажиров, — считают в городской администрации.
Помимо этого, в схемах движения планируется ряд других изменений:
- временная схема маршрута № 74 со следованием до конечной остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» будет утверждена на постоянной основе;
- маршруты № 3, 9КС, 29, 70, С70, 88 после остановки у кинотеатра «Спартак» будут направлены по улицам Кардашова и Карла Маркса через остановку «Карла Маркса»;
- остановки «Микрорайон Дубрава» будут перенесены к дому № 1 на улице Загоровского и дому № 107Бк2 на улице Шишкова.
— В ближайшее время начнется организационная проработка этих решений. О каждом готовом к реализации будет сообщаться дополнительно — после соблюдения всех необходимых технических процедур и нормативного утверждения. Также изменения поначалу будут действовать в тестовом режиме, — заявили в городском управлении транспорта.
Ранее стало известно, что в Воронеже могут появиться электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Окончательное решение по этому вопросу примут до начала декабря. Если оно будет положительным, электротранспорт выйдет на городские маршруты в конце первого квартала 2025-го.