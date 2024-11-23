В Воронеже задумали изменить ряд автобусных маршрутов

В частности, предполагается перенаправление маршрута № 26 в районе «Электроники». В перспективе автобусы проследуют с улицы Остужева по Ленинскому проспекту, улицам Землячки и Минской в микрорайон Электроника. Далее, без длительного простоя, они направятся по привычному маршруту через развязку на пересечении улиц Остужева и Минской в направлении Северного моста. При этом к остановке «Химоптторг» автобусы следовать не будут. Для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева предлагается воспользоваться маршрутом № 47 (Улица Землячки — Улица Антонова-Овсеенко).