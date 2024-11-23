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В Ялте более 250 домов могут остаться без газа

В Ялте 251 многоквартирный дом находится под угрозой отключения от газоснабжения. Глава городской администрации Янина Павленко сообщила, что жители этих домов ставят себя в рискованное положение, пытаясь заключить контракты на обслуживание газовых сетей с частными компаниями вместо официального поставщика — «Крымгазсети».

Источник: Reuters

Павленко подчеркнула, что жильцам необходимо до 1 января 2025 года оформить соглашение о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении с этой специализированной организацией. Она выразила свою озабоченность сложившейся ситуацией и отметила, что данный вопрос требует срочного решения, как сообщает argumenti.ru.

Чтобы помочь жителям разобраться в ситуации, заместители главы администрации и депутаты местного совета будут обходить дома для консультаций и оказания необходимой помощи в оформлении договоров. Павленко призвала жителей серьезно отнестись к этой проблеме. Если контракты не будут заключены вовремя, с начала 2025 года газоснабжение в этих домах может быть приостановлено.

ЖКХ