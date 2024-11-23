В Ялте более 250 домов могут остаться без газа

Чтобы помочь жителям разобраться в ситуации, заместители главы администрации и депутаты местного совета будут обходить дома для консультаций и оказания необходимой помощи в оформлении договоров. Павленко призвала жителей серьезно отнестись к этой проблеме. Если контракты не будут заключены вовремя, с начала 2025 года газоснабжение в этих домах может быть приостановлено.