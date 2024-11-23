«Снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания». Мэр Гомеля рассказал, как город борется с последствиями снегопада 22 и 23 ноября

Самый южный областной центр Беларуси Гомель с вечера 22 ноября оказался во власти снега, который пока не прекращается. Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале утром 23 ноября написал: «Пока вы спите: в Гомеле с ночи идут работы по расчистке города от снега. Непрекращающийся снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания».
На уборке проезжих частей и тротуаров, дворов работают коммунальные и дорожные службы, заняты 50 единиц техники и 265 человек.
«Работа не останавливается, как, впрочем, и снег», — подытожил губернатор и разместил видео заснеженного Гомеля.
Кстати, Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 ноября из-за сильного снега. В эпицентре — Гомельская и Могилевская области (здесь подробнее).
Мы писали, что белорусские онкологи назвали частоту обследования для ранней диагностики рака. «После этого возраста — каждый год» (подробности здесь).