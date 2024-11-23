«Снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания». Мэр Гомеля рассказал, как город борется с последствиями снегопада 22 и 23 ноября

Самый южный областной центр Беларуси Гомель с вечера 22 ноября оказался во власти снега, который пока не прекращается. Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале утром 23 ноября написал: «Пока вы спите: в Гомеле с ночи идут работы по расчистке города от снега. Непрекращающийся снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания».