Башкирия планирует оснастить интернетом 100% территории к 2030 году

Как сообщает и.о. премьер-министра РБ Андрей Назаров, на сегодня стабильным интернетом оснащены все школы республики, их около 1300. Далее связь 4G, поддерживающие сотовую связь и мобильный доступ в интернет появится во всех селах, где проживают от 100 до 500 человек. В республике таких населенных пунктов насчитается 1,5 тысячи.