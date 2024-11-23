Башкирия планирует оснастить интернетом 100% территории к 2030 году. С 2022 года в республике реализуется федеральная программа устранения цифрового неравенства.
Как сообщает и.о. премьер-министра РБ Андрей Назаров, на сегодня стабильным интернетом оснащены все школы республики, их около 1300. Далее связь 4G, поддерживающие сотовую связь и мобильный доступ в интернет появится во всех селах, где проживают от 100 до 500 человек. В республике таких населенных пунктов насчитается 1,5 тысячи.
«В 2023-м Башкортостан занял восьмое место в рейтинге цифровой трансформации регионов России, поднявшись за два года на 31 позицию. В 2024-м доступ к широкополосному интернету получат еще 48 населенных пунктов, а к 2030-му планируем достичь показателя 100% цифровой зрелости в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления», — отметил Назаров.