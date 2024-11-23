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Силовики пришли с обыском к директору училища олимпийского резерва в Ростове

Жилье руководителя училища олимпийского резерва Ростова обыскали силовики.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками к директору училища олимпийского резерва. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник.

Как уточняют в издании, обыски прошли на этой неделе как дома, так и на рабочем месте руководителя учреждения.

— Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя министра спорта Ростовской области, — уточнили в редакции.

Напомним, бывшую замминистра спорта задержали в сентябре этого года. Ей предъявлено обвинение по статье «Взятка», и, согласно Уголовному Кодексу, экс-чиновнице может грозить лишение свободы до шести лет. И, по информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, 19 ноября стало известно, что женщина останется в следственном изоляторе еще на месяц, до 19 декабря.