Силовики пришли с обыском к директору училища олимпийского резерва в Ростове

Напомним, бывшую замминистра спорта задержали в сентябре этого года. Ей предъявлено обвинение по статье «Взятка», и, согласно Уголовному Кодексу, экс-чиновнице может грозить лишение свободы до шести лет. И, по информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, 19 ноября стало известно, что женщина останется в следственном изоляторе еще на месяц, до 19 декабря.