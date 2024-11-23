Сгоревшее здание музыкального театра в Хабаровске снесут и заменят новым

В Хабаровске обсудили перспективы восстановления Хабаровского краевого академического музыкального театра, который полностью сгорел во время ремонта кровли. Встречу с актёрами и сотрудниками учреждения культуры провёл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, весь коллектив театра был сохранен, и все сотрудники продолжают получать зарплату. Несмотря на сложные условия, труппа быстро приспособилась к новой реальности. Уже в ближайшие выходные состоится премьера музыкальной поэмы «Мцыри» в Доме офицеров ВВО, а до конца года планируются показ балета «Метель» и музыкальной сказки «Лесные приключения». Кроме того, расписан график гастролей. Временным домом театра стал кинотеатр «Совкино».
«Я хочу, чтобы не только все вы, жители нашего края, знали, что мы намерены вернуть театр, но и в первую очередь те люди, для которых он — вся жизнь», — сказал губернатор.
Эксперты склоняются к тому, что старое здание театра придется полностью сносить. Чтобы не тратить большие средства на новый проект, рассматривается возможность использовать уже готовый проект аналогичного здания, адаптируя его под региональные особенности.
Заслуженный артист РФ Денис Желтоухов подчеркнул важность качественного проектирования внутреннего пространства, чтобы создать лучшую акустику, увеличить оркестровую яму и количество гримёрок. Коллектив поддержал коллегу, отметив, что внутреннее наполнение нового театра важнее внешнего облика.
Напомним, страшный пожар произошёл в музыкальном театре утром 3 октября. Причиной стало нарушение безопасности при ремонтных работах на кровле, которые проводили нелегальные мигранты. За три часа здание было полностью уничтожено огнём. На совещании оперштаба Демешин отметил, что приблизительная сумма восстановления театра составит 10 миллиардов рублей.