Концентрируемся на важном: как подобрать музыку для работы

Мысли любят разбегаться именно тогда, когда они очень нужны. Один из наиболее приятных способов сконцентрироваться на задачах — это музыка. Мы разобрались, насколько это рабочий метод и даже сами опробовали его на себе при написании этого текста.
Как музыка помогает сконцентрироваться.
Мозг не всегда поспевает за всем, что происходит вокруг. Часто случается так, что вместо важной работы он сосредотачивается на раздражающих мелочах: уведомлениях в телефоне, кашле людей поблизости, стуке капель дождя по стеклу и других.
Так происходит, потому что у нас одновременно работают две системы внимания: одна действует сознательно, то есть по нашей воле, а другая реагирует на внешние раздражители даже тогда, когда мы этого не хотим. Чтобы вторая чуть реже отвлекала от важных заданий, можно нагрузить ее работой с помощью фоновой музыки — так сказать, переиграть наперед.
Еще музыка помогает бороться со стрессом. При прослушивании приятных композиций уровень кортизола снижается, пульс замедляется, и нервный ступор угрожает работе все реже.
Наконец, музыка просто доставляет удовольствие, что хорошо сказывается на продуктивности. Еще в 1940 году в Великобритании провели эксперимент. Чтобы повысить эффективность труда, на фабриках начали включать жизнерадостную музыку. Некоторые менеджеры после отмечали, что это помогло увеличить объем производства на 12,5−15%.
aleksandarlittlewolf/freepik.com Какую музыку включить фоном, чтобы работа шла продуктивнее Lo-Fi.
Lo-Fi — это жанр, для которого характерно низкое качество звука. При его прослушивании может сложиться впечатление, что играет кассетная запись из-за легких шумов и потрескиваний. Атмосферности также добавляют спокойные джазовые мелодии. При этом устойчивый темп Lo-Fi, от 60 до 90 ударов в минуту, не вгоняет в сон. То есть вы чувствуете спокойствие и умиротворение, но при этом голова у нас ясная. Возможно для вас это будут не идеальные условия для работы.
Саундтрек из видеоигр.
Зачем нам нужен саундтрек? С одной стороны, чтобы мы эпичнее бегали по несуществующему миру, но с другой — чтобы погрузиться в процесс, не отвлекаясь на внешние раздражающие факторы. Только вспомните, как сконцентрировано люди обычно играют в видеоигры. Попробуйте перенести это состояние на ваши рабочие задачи.
Белый шум.
Белый шум — это равномерный звук, содержащий весь диапазон частот. Не совсем музыка, но тоже очень помогает настроиться на нужный лад. Просто белый шум маскирует все посторонние кряхтения и шорохи. С ним ваши мысли не потревожит бурная деятельность коллег или громкий хлопок двери — идеальный вариант для офиса.
Классическая музыка.
Ряд исследований утверждают, что классика помогает нам стать эффективнее. Ученые также доказали, что такая музыка отлично тренирует пространственное мышление. Если вы работаете, к примеру, дизайнером или архитектором, этот жанр может повысить вашу продуктивность.
Ваша любимая музыка.
В 1990-х ученые выяснили, что дети лучше выполняют задания не под классику, а под песни группы Blur, которая в то время была очень популярна. Из этого можно сделать вывод, что, чем больше радости нам приносит музыка, тем лучше на нас это сказывается.
Попробуйте поэкспериментировать. Даже хард-рок и гиперпоп могут стать для вас идеальным музыкальным фоном, если вам нравятся эти жанры.
freepik/freepik.com Четыре совета, которые помогут выбрать музыку для работы.
Темп музыки должен быть равномерным и не быстрым.
Не слушайте треки на максимальной громкости. Музыка не должна заглушать ваши собственные мысли.
Избегайте композиций, в которых есть текст. Вдруг вам захочется подпеть или разобраться в смысле лирики.
Если вы чувствуете дискомфорт, то смело переключайте трек, не стоит себя терзать «эффективной» музыкой.
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