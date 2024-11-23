Концентрируемся на важном: как подобрать музыку для работы

Lo-Fi — это жанр, для которого характерно низкое качество звука. При его прослушивании может сложиться впечатление, что играет кассетная запись из-за легких шумов и потрескиваний. Атмосферности также добавляют спокойные джазовые мелодии. При этом устойчивый темп Lo-Fi, от 60 до 90 ударов в минуту, не вгоняет в сон. То есть вы чувствуете спокойствие и умиротворение, но при этом голова у нас ясная. Возможно для вас это будут не идеальные условия для работы.